Des milliers de "gilets jaunes" ont prévu de déferler dans la capitale, et plus spécifiquement sur les Champs-Élysées. De nombreux commerçants de Paris se préparent au pire...

Malgré le vent et la pluie, qui s’abattent en rafales sur les Champs-Élysées, l’ambiance est plutôt calme, sur la célèbre avenue, en ce vendredi 7 décembre. Badauds et touristes déambulent comme à l’habitude en ce début d’après-midi, peut-être juste un peu moins nombreux qu’à l’accoutumée. Difficile cependant d’imaginer que l’on est à la veille d’une journée où des milliers de "gilets jaunes" ont prévu de déferler dans la capitale, et plus spécifiquement sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron lui-même a averti que certains seraient là pour "casser et pour tuer".

(...)