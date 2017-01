Intrigué par cette affaire, un journaliste d'investigation est parti sur les traces de Roger Curry, un homme à l'accent américain retrouvé en Angleterre sans papier et jamais réclamé par ses proches.

Comme cela arrive pour de nombreuses personnes âgées chaque année, un homme souffrant de démence est retrouvé le 7 novembre 2015. Il errait sans papier d'identité dans les rues d'Hereford en Angleterre. Signe particulier: il a un accent américain. Sinon, en principe, rien de spécial à signaler.





En général, en effet, après avoir vérifié une base de données des personnes disparues, après avoir donné quelques coups de fil aux homes ou aux familles, ces derniers se manifestent et les personnes retrouvent leur foyer. Ce ne fut pas le cas cette fois-ci.





Un indice: une photo

Après avoir lancé un appel dans les médias, contacté Interpol, les autorités canadiennes et américaines, rien n'y fait, les mois passent et les enquêteurs ne savent toujours pas qui est cet homme. La seule chose que l'on sait de lui est qu'il se fait appeler Roger Curry. Mais est-ce son vrai nom ?

Intrigué par cette affaire, Darragh MacIntyre, un journaliste d'investigation irlandais, est parti sur les traces de cet homme grâce à un indice: un post sur la page Facebook de la BBC avec la photo d'un homme âgé de 18 ans appelé Earl Roger Curry.





Elle est tirée d'un album photo d'un lycée au nord de Seattle: La Edmonds High School .









Direction Los Angeles

Le journaliste décide, avec cet indice, de traverser l'Atlantique et de rencontrer Helen, une femme qui s'occupe des pages du site internet consacré à la promotion 1958. Cette dernière était dans la même année que Roger. Quant à son mari, Jim, il était dans la même classe que lui. Tous deux pensent que l'homme disparu et l'adolescent sont la même personne.





Pendant plusieurs semaines, Darragh MacIntyre va essayer de retrouver la trace d'Earl Roger Curry jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'au quartier Whittier à Los Angeles. Un "suburb" bien cliché puisque c'est ici, pour l'anecdote, qu'a été tourné le film "Retour vers le futur".

Pas de chance pour le journaliste : lorsqu'il arrive à l'adresse à laquelle il veut investiguer, la maison a été détruite par les flammes.





"C'est Roger"

Il n'abandonne pas et commence à faire le tour du voisinage pour poser quelques questions. Coup de chance, ces derniers le reconnaissent. "C'est Roger" , s'exclame l'un d'eux.





Le journaliste apprend qu'il a été marié et père de deux enfants, qu'il est malade, tout comme son épouse. Son fils Kevin, qui les a soignés, n'était d'ailleurs plus le bienvenu dans la maison familiale.

Sa relation avec ses parents est décrite comme "volatile". Après l'incendie de leur domicile en 2015, ils ont déménagé et plus personne n'a jamais entendu parler d'eux.





Un phénomène: le " granny dumping"

Alors qu'il parle avec une voisine, cette dernière voit alors passer Kevin et sa mère (Mary Jo) en train de se garer dans la rue. "On a remarqué la panique sur son visage. Elle paraissait effrayée. Kevin regarda vers nous et s'en alla rapidement" , explique le journaliste.

Est-ce que Kevin a abandonné son père? Un phénomène qui s'appelle le "granny dumping": abandonner ses proches plus âgés pour éviter de payer le coût de leur prise en charge médicale.

Le réalisateur a appelé Kevin, lui a écrit mais sans avoir de réponse. Il a finalement retrouvé sa sœur Jeanette qui n'avait plus de nouvelles de la famille depuis des années... "Elle pense clairement que son frère est derrière le départ de son père", assure-t-il dans le documentaire.

Une fois rentré en Grande-Bretagne, Darragh MacIntyre a prévenu les autorités et dans les deux jours, un homme a été arrêté en Angleterre. Les services sociaux US et le FBI sont également sur l'affaire.





En juillet 2016, Roger Curry est revenu à Los Angeles. Il vit depuis dans une maison de retraite. Le journaliste ne sait pas comment il a été rapatrié mais il croit que son fils connait la vérité. Il lui a finalement parlé.

"Il m'a parlé de derrière une clôture. Ce qu'il m'a dit n'avait aucun sens. Il a nié avoir quelque chose à voir avec l'abandon de son père. Il m'a dit que son père est tombé malade lors d'une visite en Angleterre en vacances et qu'il a demandé à quelqu'un de l'emmener à l'hôpital. Pourquoi n'avait-il pas essayé de trouver son père tous ces mois où il était pris en charge? Lorsqu'il est sorti plus tard, il avait tiré la capuche de sa veste sur son visage."

L'affaire est entre les mains de la justice américaine qui pense que Kevin et sa mère ont abandonné Roger. En novembre 2015, ils ont tous les trois voyagé au Royaume-Uni mais seulement deux ont pris part au vol retour.