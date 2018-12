Alors que le bilan provisoire est de 3 morts et 8 blessés graves, l'identité de l'assaillant présumé est connue. Il s'agirait de Chérif C, qui aurait agi seul.

Né dans la capitale alsacienne, Chérif C. est bien connu des autorités françaises puisqu'il est fiché S.

Cela fait quelques années qu'il fréquentait les réseaux radicalisés. Délinquant multirécidiviste depuis son plus jeune âge, il devait, selon BFMTV, être arrêté ce mardi matin même. Il est en effet poursuivi pour tentative d'homicide suite à un braquage commis en 2018. Lorsque les gendarmes sont arrivés à son domicile, Chérif C. n'y était pas.

Durant sa fuite, Chérif C. aurait été blessé par des soldats, avant de prendre un taxi pour semer les policiers. Actuellement, Chérif C. est toujours activement recherché, lui pour qui une enquête a été ouverte pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle".

Toujours selon BFM TV, 200 gendarmes et 420 policiers se mobilisent pour le retrouver.

Selon l'OCAM qui coordonne l'analyse de la menace en Belgique, l'assaillant présumé n'est pas connu des services de sécurité belges.