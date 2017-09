International C’est le pays à la fois le plus secret et le plus étrange de la planète. A sa tête, un dictateur trentenaire dont on ne sait à peu près rien. Hormis une passion pour le basket américain, et un intérêt pour les armes nucléaires et les missiles balistiques. Portrait Philippe Paquet

La brochure est intitulée "Unseen Korea : Explore the Obscure". Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’invitation à découvrir la Corée (du Nord) telle qu’on ne l’a jamais vue, et à explorer un monde "obscur", n’émane pas d’une agence de voyage occidentale cherchant à exploiter de façon sensationnelle et caricaturale le mystère qui baigne le pays le plus secret de la planète, mais de Koryo Tours, un partenaire officiel du gouvernement nord-coréen qui, depuis 1993, à Pékin, assure la promotion du tourisme en République démocratique populaire de Corée. Le régime communiste est donc bel et bien conscient des fantasmes que sa réclusion nourrit à l’étranger, et il cherche à en tirer profit.

Tout le monde n’a, certes, pas l’envie de dépenser environ 3 000 euros pour passer une dizaine de jours hors des sentiers battus en Corée du Nord, du mont Paektu aux villes "reculées" de Hamhung et Hoeryong, en séjournant dans des hôtels dépourvus (est-on prévenu) d’eau chaude, voire d’eau courante, en prenant des vols charters à bord d’avions "classiques" ( sic) , et en découvrant - cerise sur le gâteau - les endroits "ésotériques" de la capitale, Pyongyang, dont la plupart des visiteurs ignorent jusqu’à l’existence. Ils sont, en revanche, plus nombreux ceux qui aspirent à jeter ne serait-ce qu’un coup d’œil sur ce pays qui ne ressemble à aucun autre.

Principale ville chinoise sur le fleuve Yalu qui marque la frontière, Dandong offre pareille opportunité. En juillet 1984, quand les autorités chinoises avaient autorisé les étrangers à s’y rendre, nous avions pris le bateau avec des touristes chinois. Alors que nous naviguions dans les eaux territoriales nord-coréennes ("preuve de l’amitié éternelle entre Pékin et Pyongyang", avait expliqué le capitaine), approchant au plus près la petite ville de Sinuiju, de l’autre côté, quelle ne fut pas notre surprise d’entendre les Chinois s’écrier : "Des Nord-Coréens ! Des Nord-Coréens !" Leur excitation était comparable à celle des visiteurs du parc Kruger quand ils aperçoivent enfin les "Big Five".

Il était extraordinaire que les Chinois voient, dans leurs voisins nord-coréens, des êtres à ce point singuliers, et cela d’autant plus qu’en 1984, les différences objectives, en termes de développement socio-économique dans les deux pays, n’étaient pas aussi criantes qu’à l’heure actuelle. Ce qui est, toutefois, plus stupéfiant encore, c’est que, trente ans plus tard, rien n’a changé : les touristes chinois sont toujours mus par la même curiosité et manifestent, en présence des Nord-Coréens sur les rives du Yalu, le même émerveillement avec peut-être, en sus, une pointe de condescendante incompréhension.

Une dynastie communiste unique en son genre

...