Tranchant avec les ukases de ces derniers jours, la décision de Donald Trump de proposer, mardi, le juge Neil Gorsuch pour succéder à Antonin Scalia à la Cour suprême des Etats-Unis ne manque ni de subtilité ni d’habileté politique. En effet, si l’homme est suffisamment conservateur pour rassurer les Républicains, son profil et son parcours vont rendre une opposition démocrate à sa nomination difficile à justifier.

Neil Gorsuch a toujours eu les cheveux gris, plaisantent ses amis. S’il fait ainsi plus vieux que ses 49 ans (il est né le 29 août 1967 à Denver, dans le Colorado), il n’en sera pas moins, si le Sénat approuve sa désignation, le plus jeune juge nommé à la Cour suprême depuis 1991, quand Clarence Thomas, alors âgé de 43 ans seulement, avait été choisi par George Bush père (accusé de harcèlement sexuel, il n’avait été adoubé par le Sénat que de justesse, par 52 voix contre 48).

Un siège "volé"

Or, c’est un passage aussi laborieux qui attend le juge Gorsuch au Sénat. Ce n’est, certes, pas sa moralité qui est en cause, mais bien la volonté des Démocrates de rendre aux Républicains la monnaie de leur pièce. On se rappelle qu’après la mort du juge Scalia, le 13 février 2016, Barack Obama avait vainement tenté de pourvoir au remplacement. La majorité républicaine au Sénat s’y était farouchement opposée, déniant à un président en fin de mandat un tel droit.

C’est donc, aux yeux des Démocrates, un siège "volé" que Neil Gorsuch est appelé à occuper. L’ironie de l’histoire, c’est que Gorsuch avait lui-même vanté jadis les mérites du candidat choisi par Obama : Merrick Garland, le président de la Cour d’appel de Washington D.C., formé à Harvard tout comme lui. C’était en 2002, dans un article reprochant au Sénat de barrer la route à des juristes d’exception, au nom de considérations politiques (Gorsuch a d’ailleurs appelé Garland mardi soir).

Un proche du juge Kennedy

...