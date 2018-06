Près de 100 personnalités internationales, dont le philosophe Charles Taylor et le cinéaste Ken Loach, exigent jeudi, dans une lettre ouverte, une "procédure équitable" pour Tariq Ramadan, inculpé pour viols et incarcéré depuis février en France. Elles s'étonnent du maintien en détention préventive du théologien musulman suisse alors qu'il s'est rendu volontairement à son interrogatoire et qu'il souffre de sclérose en plaques. "Ce n'est pas à nous de juger de la culpabilité ou de l'innocence du professeur Ramadan. Nous reconnaissons pleinement les droits des plaignantes, à ce que leur cause soit entendue sans préjudice ou atteinte à leur honneur. Mais nous souhaitons rappeler au pays qui a affirmé l'inaliénabilité des droits de l'Homme et l'égalité l'importance du respect des principes qui garantissent l'intégrité de la justice française", affirment 97 journalistes, chercheurs, politiciens et autres personnalités, dans cette lettre relayée par le Groupe pour le droit à une procédure équitable pour Tariq Ramadan (DPETR).

Ceux-ci s'interrogent ainsi sur le traitement réservé à l'intellectuel controversé: "Mr. Ramadan a-t-il bénéficié de l'égalité de traitement tant appréciée par la France, alors que des personnalités politiques de haut rang accusées de faits similaires continuent de bénéficier de leur liberté de mouvement? Existe-t-il une forme de justice pour les musulmans en France et une autre pour tous les autres? Qu'est-ce qui justifie sa mise en isolement, les droits limités de visites familiales, le refus d'accès à son dossier judiciaire et donc aux moyens nécessaires pour préparer sa défense?"

Les signataires, qui viennent surtout du Royaume-Uni et des Etats-Unis mais aussi de France, de Belgique ou encore du Qatar, rappellent que celui qui enseignait à Oxford est "présumé innocent jusqu'à preuve du contraire".

Ils s'inquiètent aussi de son état de santé. "Les magistrats français semblent ignorer les diagnostics de neuf médecins qui stipulent que M. Ramadan souffre d'une sclérose en plaques, y compris l'avis de l'autorité médicale en chef de la prison qui a confirmé que son état de santé n'était pas compatible avec le maintien en détention."

"Nous demandons à nos amis français: doit-on en arriver là?!", concluent-ils.

Plusieurs signataires belges

Parmi les signataires figurent notamment le cinéaste Ken Loach, le philosophe canadien Charles Taylor ou encore le journaliste britannique Peter Oborne.

Trois Belges ont également signé la missive:

- Malika Hamidi, sociologue originaire de France mais qui vit à Bruxelles, où elle dirige l'European Muslim Network ;

- Yacob Mahi, professeur de religion islamique connu pour ses positions tranchées dont son soutien au révisionniste Roger Garaudy ;

- Nordine Saïdi, exclu il y a quelques années du Mrax (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie) et candidat du parti Islam en 2014.

Le DPETR avait lancé en avril une pétition pour demander la remise en liberté sous caution de Tariq Ramadan qui a recueilli plus de 150.000 signatures.

L'islamologue, qui conteste les accusations à son encontre, a été inculpé le 2 février pour viols, dont l'un sur personne vulnérable, après les plaintes de deux femmes. Il n'a pas été mis en examen concernant une troisième plaignante, avec laquelle il a reconnu une relation extraconjugale. Une quatrième femme a porté plainte en Suisse mais son dossier doit encore être examiné en France.

Les raisons du maintien en détention

Pour la justice française, le maintien en détention de Tariq Ramadan se justifie par le risque de fuite à l'étranger ou d'éventuelles pressions sur les plaignantes ou d'autres femmes ayant témoigné sous X, un dispositif destiné à protéger le témoin.

Une expertise judiciaire a estimé sa détention compatible avec son état de santé à condition qu'il continue à bénéficier de l'accès aux soins.

Contrairement à ce que ses soutiens affirment, il n'est pas à l'isolement mais il a été incarcéré dans un quartier spécifique habituellement dédié aux personnalités médiatiques, entre autres pour assurer sa sécurité et le protéger des curieux.