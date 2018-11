La Maroc a exhorté l’Algérie à réagir officiellement à son initiative, lancée il y a trois semaines, visant à renouer le dialogue.

Le Maroc et l’Algérie sont des voisins en froid. Les deux frères ennemis du Maghreb n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis près d’un quart de siècle. Or, depuis le début de ce mois, un timide réchauffement semble en cours. Lors d’un discours télévisé, le 6 novembre, le roi du Maroc avait prôné la relance d’un dialogue "direct" et "franc" avec Alger. Mohammed VI avait proposé la création d’un "mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation" afin de "régler les différends entre les deux pays".

(...)