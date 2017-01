Le directeur du renseignement américain, James Clapper, a exprimé au président élu Donald Trump sa "profonde consternation" après la fuite d'un rapport sur ses liens présumés avec la Russie et assuré que ses services n'étaient pas à l'origine de ce texte et de sa diffusion. Selon des médias américains, un ex-agent des services secrets britanniques est l'auteur de ce rapport, dont les chefs du renseignement américain ont informé en fin de semaine dernière le président sortant Barack Obama et Donald Trump.

James Clapper a affirmé dans un communiqué avoir évoqué avec Donald Trump mercredi ces allégations faisant état d'une collusion entre le président élu et le Kremlin, et de l'existence d'une vidéo avec des prostituées, qui aurait été filmée clandestinement par les services russes à des fins de chantage. "J'ai exprimé ma profonde consternation à la suite de ces fuites qui sont apparues dans la presse, et nous avons tous deux convenu qu'elles sont extrêmement corrosives et portent atteinte à notre sécurité nationale", a-t-il ajouté.

Donald Trump a laissé éclater sa colère mercredi lors d'une conférence de presse contre les "fausses informations" diffusées par des médias sur d'éventuels liens secrets avec Moscou et s'en est pris aux services américains, se demandant s'ils n'étaient pas la source des fuites.