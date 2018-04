C’est ce jeudi 19 avril, à l’issue de son dernier mandat de cinq ans, que le président cubain Raul Castro, 86 ans, cède la place à son successeur: son premier vice-Président, Miguel Diaz-Canel, 57 ans. Ce dernier a été désigné à ce poste en 2013 et sera le premier chef d’Etat à être un civil et né après la Révolution de 1959. Et le premier, depuis 59 ans, à diriger l’île sans être un Castro.