Vingt personnes ont perdu la vie mercredi dans une attaque attribuée à une milice dans la province du Nord-Kivu (est de la République démocratique du Congo), a rapporté jeudi la radio onusienne Okapi, citant des sources locales.

Des combattants locaux Maï-Maï du groupe Nyatura, proche de la communauté Hutu, armés de fusils et d'armes blanches, ont envahi la localité de Bwalanda, dans le territoire de Rutshuru.

L'armée aurait tenté de les repousser sans y parvenir, à cause de la supériorité numérique des assaillants, ont indiqué des témoins sur place.

Selon un responsable provincial, treize personnes ont été tuées, alors d'autres sources locales parlent de vingt morts.

Ces miliciens auraient tué des civils sans pitié, a affirmé le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur de province dans la chefferie de Bwito à Radio Okapi, parrainée par l'ONU.

Cent maisons, appartenant essentiellement à des membres de l'ethnie Nande, ont été incendiées dans le quartier Makimbiliyo.

Après le forfait, ces combattants se seraient repliés à Nyanzale, à 5 km de Bwalanda, leur lieu de provenance.

Cette attaque intervient après la découverte, mercredi 21 décembre par l'armée, de trois corps sans vie des civils dans la région de Bwalanda. Les victimes étaient tuées à la machette et étaient toutes de la communauté Hutu.

Ce qui pourrait justifier cette incursion des Nyatura à Bwalanda, en guise des représailles, indiquent ces sources.

Les territoires de Rutshuru, de Walikale et de Lubero, dans le Nord-Kivu, sont le théâtre depuis un an de violences inter-communautaires opposant des Hutus aux Nande.

Ces violences ont fait 75 personnes tuées en 2016 et provoqué le déplacement depuis septembre 2015 de plus de 100.000 personnes de plusieurs villages de Lubero dont près de 6.000 qui ont afflué à Luhanga et ses environs.

Les Nande et une autre ethnie, les Kobo, se considèrent comme des autochtones et ils perçoivent les Hutu, des rwandophones, comme des étrangers et souvent des collaborateurs des rebelles rwandais des Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR). Lesquels sont accusés de s'être rendus coupables de nombreuses atrocités ou violations graves des droits de l'Homme sur les civils.

De plus, Nande et Kobo expriment une crainte face à ce qu'ils perçoivent comme une invasion hutu alors que des milliers de membres de cette communauté migrent du sud vers le nord de la province - une des plus densément peuplées du Congo - à la recherche de terres.

L'origine de cette migration est liée à la pression foncière qui contraint nombre de petits agriculteurs à abandonner leurs champs à de grands propriétaires terriens et à la fermeture récente de nombreux camps de déplacés décidée par les autorités du Nord-Kivu.