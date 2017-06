Sur le perron de sa résidence de Bukavu, devant une assistance composée de près d’une centaine de Belges venus faire le tour du Lac Kivu à vélo au profit de l’ASBL Comequi, Marcellin Cishambo, le gouverneur de la province congolaise du Sud-Kivu enserre ses "deux gosses" comme il les appelle : Jacques Borlée et un de ses frères aînés, Marc. Et d’ajouter : "Vous êtes chez vous, vraiment chez vous." Dans le cœur des Borlée, c’est on ne peut plus vrai. Cette maison au look colonial des années cinquante a été la leur pendant près de deux ans, jusqu’en 1960.

Tout en longueur et en blancheur, agrémentée de portes-fenêtres et de balcons, elle est vaste, offrant, au rez-de-chaussée, un grand hall d’entrée, plusieurs salons de réception, une énorme cuisine et, à l’étage, 6 chambres au moins de part et d’autre d’un couloir central.

C’est ici que le dernier gouverneur belge de la province du Kivu, Pierre Borlée, a vécu avec sa femme et ses 7 enfants (un 8e naîtra plus tard). La famille l’a quittée précipitamment en 1960, au moment de l’indépendance du Congo. Et n’y était plus jamais revenue. Sauf il y a quelques jours. C’est à croire que Jacques Borlée, qui a distillé l’idée d’un tour du Kivu à vélo aux administrateurs de l’ASBL Comequi, l’a fait pour revoir cette maison. "C’est une émotion d’aller aux Jeux", dira-t-il, prenant la parole après le gouverneur. "C’est une émotion aussi, bien que différente, de revenir ici."

Le roi Baudouin y a dormi trois nuits

Jacques Borlée n’en garde pas de souvenir précis. Né à Stanleyville (Kisangani) en 1957, il n’avait alors que 2-3 ans quand leur père a été muté à Bukavu. Son frère Marc, né à Coquilhatville (Mbandaka) en 1949, en avait 10-11. Pour lui, les souvenirs et les angoisses ont afflué dès le matin : sur la route menant de Kigali à Bukavu, d’abord, sur le pont de la Ruzizi servant de frontière entre les deux pays, ensuite, qu’il se souvient d’avoir vue rouge sang et emplie de cadavres suite aux violences préindépendance, dans les jardins du gouvernorat, enfin.

Et là, tout s’est libéré. Souvenir du terrain de tennis dans le bas du jardin plongeant presque dans le lac Kivu en contrebas, des fraises cueillies dans le potager voisin, des colères piquées par Jacques quand quelque chose lui résistait, du piano sur lequel leur mère jouait si joliment. "C’est le seul meuble d’avant 60 qui est encore là", remarque Marc. Souvenir, aussi, de ce jeune roi Baudouin venu passer trois nuits dans la résidence. "Nos parents lui ont cédé leur chambre, la plus grande, la plus centrale, et sont allés dormir dans la chambre de Jacques, voisine, qu’occupe aujourd’hui le gouverneur", rappelle Marc. "Maman avait prévu du champagne. Le Roi a demandé du coca, boisson qui nous était interdite à nous, les enfants. Il a fallu vite envoyer quelqu’un en chercher à l’épicerie."

"C’était une des plus belles maisons de gouverneur du pays, somptueuse", ajoute-t-il, après en avoir fait le tour avec son frère et le gouverneur. Sans pouvoir cacher sa déception de la voir aujourd’hui dans un état assez délabré, chichement meublée, sans ses fastes, ses ors et ses décors. "Peut-être ne faut-il jamais regarder le passé avec nostalgie", reprend Jacques . "Comequi fait quelque chose qui parle d’espoir. Sans eux, on ne serait sans doute jamais revenus ici." L’idée d’emmener Jonathan, Kevin, Dilan et Olivia ne pouvait que surgir. "Ils étaient en compétition à l’Ifam (International Flanders athletics meeting, NdlR) à Oordegem. Mais on reviendra avec eux."