RDC: le Dialogue tourne à la foire aux postes de pouvoir

Le "Dialogue" politique, forum destiné à établir un calendrier électoral conforme à la Constitution, s’est ouvert sous de mauvais auspices. Son fonctionnement a confirmé les craintes, poussant l’Eglise à menacer, mardi, de claquer la porte. Vital Kamerhe, arrivé troisième à la présidentielle frauduleuse de 2011, a adopté une courbe rentrante qui suscite beaucoup de commentaires.





Le cri est sorti de 80 000 poitrines : "Kabila, sache-le : le mandat est fini !" C’était dimanche, au stade des Martyrs de Kinshasa, où l’équipe nationale congolaise dominait celle de Centrafrique. Mais dans la liesse de la victoire pressentie, ce n’est pas la gloire des "Léopards" que le public chantait mais ce "Kabila, yebela : mandat esili !" Et contrairement à l’habitude, les supporters n’ont pas fêté leur victoire dans les rues, en sortant du stade. "Exceptionnel", nous disent plusieurs Kinois.

La veille, Olive Kabila, épouse du président, n’était pas arrivée à remplir plus de la moitié du stade Kibassa Maliba (35 000 places), dans un quartier populaire de Lubumbashi (Haut-Katanga), alors qu’elle y distribuait des colis scolaires. Et l’avant-veille, à Kindu (Maniema, province considérée pourtant comme le dernier fief fidèle au président Kabila), un match de foot impliquant l’équipe de l’opposant Moïse Katumbi, le Tout-Puissant Mazembe, a tourné à la manifestation pour "Moïse", dont le nom a été scandé par des milliers de personnes.

"C’est un signe clair", dit l’un de nos interlocuteurs. "Comme l’a été le bon suivi du mot d’ordre ‘écoles mortes’ du Rassemblement" de l’opposition, lundi, avec un large boycott de la rentrée des classes. "Les gens l’ont bien suivi à la fois parce que ça leur permet de reporter à plus tard les frais scolaires, alors que les prix ont grimpé et que la situation est très dure pour beaucoup de gens - mais les autorités ne s’en occupent pas - et parce que tout le monde a peur de troubles. Tout le monde dit que ça va finir par barder parce que Kabila n’a pas l’intention de partir" à la fin de son mandat, le 19 décembre.

