Dans ma ville, Fraga, les gens sont contre l’indépendance", nous dit Aida Palau Sorolla, journaliste de Radio France internationale (RFI). Aida est native de La Frange de Aragon (4 442,8 km²), une bande de territoire où les habitants sont des Aragonais catalanophones. La Franja, c’est environ 50 000 personnes qui habitent 62 localités limitrophes de la Catalogne. Un endroit où le référendum catalan fait vraiment réfléchir : "Il y a une vraie préoccupation par tout ce qu’il pourrait arriver. Beaucoup de gens d’ici travaillent dans la province catalane de Lleida. Parmi eux, on trouve des profs d’école, des employés de plusieurs usines, d’autres dans les services, etc. On ne sait pas ce qu’il pourrait se passer si la République indépendante de Catalogne devenait une réalité. Nous parlons le catalan et là, la création d’une frontière est impensable".

Et il n’y a pas que la proximité linguistique, la vie commune et les emplois de l’autre côté qui font réfléchir. Dans l’imaginaire nationaliste catalan, beaucoup utilisent des cartes géographiques qui expriment bien leur concept des "Pays catalans". Bien sûr, cela inclut La Frange de Aragon ("La Franja de Ponent", selon la terminologie nationaliste); mais aussi les communautés autonomes (régions) de Valence, les Baléares, l’Andorre (petit Etat indépendant dans les Pyrénées) et même la "Catalonya nord" qui correspond - en gros - aux Pyrénées-Orientales françaises, un territoire cédé par la Couronne d’Espagne à la France en 1659.

(...)