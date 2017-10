Le vice-Premier ministre N-VA Jan Jambon estime que l'Europe doit rappeler Madrid à l'ordre pour la violence utilisée contre le référendum en Catalogne. Il ne veut pas encore se prononcer sur l'attitude que doit adopter le gouvernement fédéral si les Catalans déclarent unilatéralement leur indépendance. Jan Jambon veut d'abord attendre de voir dans quelles conditions le dossier atterrit sur la table européenne. Le Premier ministre Charles Michel a "parfaitement réagi, comme doit réagir un dirigeant en Europe", a constaté le nationaliste flamand lundi dans De Ochtend sur Radio 1. "Où restent les autres? J'aurais attendu qu'on rappelle à tout le moins l'Espagne à l'ordre."

Jan Jambon n'est pas d'accord avec son collègue libéral Alexander De Croo, qui a prévenu que "le nationalisme exacerbé des deux côtés" ne mènera nulle pas. "Toute idéologie qui s'exacerbe est dangereuse", a estimé le ministre N-VA. "Mais les Catalans essaient depuis des années de lancer le dialogue avec l'Espagne. (...) Cet appel à l'indépendance ne vient pas de nulle part. Je ne suis pas d'accord de le placer dans la catégorie 'nationalisme exacerbé'."

Le risque est grand que les Catalans déclarent très bientôt unilatéralement leur indépendance. "Le gouvernement fédéral a toujours pu prendre une position commune dans tous les dossiers difficiles. Je suppose que nous y arriverons ici aussi", a indiqué le ministre. "Si les Catalans déclarent leur indépendance, cela lancera un processus. Ce n'est pas parce qu'on fait cette déclaration que tout est démêlé. A un certain moment, cela arrivera sur la table européenne. Nous verrons dans quelles conditions le dossier atterrit sur cette table", a conclu Jan Jambon.

Le président du Parlement flamand, le N-VA Jan Peumans, était quant à lui invité sur La Première. Il a qualifié de "lâche, incroyable, anti-démocratique" la réaction musclée du gouvernement espagnol au référendum organisé par les autorités catalanes. Il a salué le tweet du Premier ministre belge. "Mes félicitations à Charles Michel d'avoir réagi comme cela", a-t-il indiqué, avant de noter que "le deuxième pas serait de chercher le dialogue entre le gouvernement catalan et Madrid".

Pour Didier Reynders, il faut tout faire pour relancer le dialogue

Les violences qui ont émaillé la journée de dimanche en Catalogne sont "une manière de creuser le fossé entre Madrid et Barcelone", et il faut désormais "essayer de tout faire pour relancer le dialogue entre la Catalogne et le gouvernement central espagnol, a estimé lundi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders sur Bel RTL. "Je condamne la violence, on ne peut pas partager ce genre de réaction", a réagi le ministre lundi matin, après que la journée de dimanche a été marquée, en Catalogne, par des violences commises par les forces de police contre des Catalans qui voulaient participer au référendum sur l'indépendance de leur région. "C'est une manière de creuser le fossé entre Madrid et Barcelone. Finalement, ce référendum, ce sont des gens qui expriment un point de vue."

Les événements du week-end en Espagne "posent vraiment la question de l'Etat de droit en général", a estimé Didier Reynders. "Dans l'Etat de droit, il y a évidemment le respect des règles juridiques, mais il y a aussi la réaction proportionnée, comment faire en sorte qu'on utilise la force publique de manière raisonnable." Le ministre des Affaires étrangères a répété son plaidoyer pour un monitoring européen de l'Etat de droit dans tous les Etats membres de l'Union, sur le modèle des évaluations budgétaires qui existent déjà.

"Ce qu'on doit vraiment faire aujourd'hui, c'est essayer de rapprocher Madrid et Barcelone", a-t-il insisté. "La réponse, c'est de voir comment on peut vivre ensemble."