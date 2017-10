La Catalogne est en grève mardi, du FC Barcelone à la fameuse Sagrada Familia, pour défendre ses "droits" et dénoncer les violences policières perpétrées dimanche en marge du référendum interdit. La grève avait dans un premier temps été convoquée par des syndicats minoritaires. Mais finalement, après les brutalités et les violences ayant amené dimanche plus de 800 personnes à solliciter une assistance médicale, les syndicats majoritaires dans la région ont décidé d'y adhérer pour montrer une image d'unité face à ces agressions. Les associations et partis indépendantistes, qui ont une importante capacité de mobilisation, également.

"Je suis convaincu que cette grève sera très suivie", a déclaré le président de la région Carles Puigdemont qui cherche aussi par ce biais à montrer que toute la société le soutient dans son bras de fer pour obtenir de Madrid, au minimum, un référendum d'autodétermination.

Dans les faits, la grève est prévue au port de Barcelone, dans les universités publiques, les transports, le Musée d'art contemporain (MACBA), parmi les employés de l'opéra et même ceux de la fameuse Sagrada Familia, la cathédrale de Gaudi.

Les organisateurs veulent en faire une démonstration "de paix".

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy est quant à lui resté silencieux, se réunissant lundi avec les leaders du parti socialiste et de Ciudadanos (centre, opposé à l'indépendance) pour étudier "le grave défi posé" par cette crise.

Il a été pressé par l'Union européenne de dialoguer. L'ONU a souhaité une enquête sur les violences tandis que Berlin et Paris exprimaient leur soutien à une Espagne unie. Et le Parlement européen a annoncé qu'il débattra en urgence mercredi de la situation en Catalogne.