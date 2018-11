Le procès à Brooklin du célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquin “El Chapo” Guzman, 61 ans, ouvert au début de ce mois, a pris son rythme de croisière ces derniers jours, avec l’audition du principal témoin à charge.

La défense s’est pour sa part attelée à la rude tâche de convaincre le jury - difficilement constitué en raison de craintes de représailles - que Joaquin Guzman n’était pas le chef du puissant cartel de Sinaloa, qui a fait entrer 154 tonnes de cocaïne (d’une valeur estimée à 14 milliards de dollars), ainsi que de l’héroïne, des métamphétamines et de la marijuana aux Etats-Unis, ni n’est l’auteur d’une trentaine d’assassinats sur les quelques 3000 portés au crédit de ce qui est considéré comme une des plus grandes organisations criminelles du monde.

“La vérité est qu’il ne contrôlait rien”, a assuré l’avocat de l’accusé, soulignant que pendant ses périodes de prison, l’activité du cartel continuait et assurant que les témoins l’accusaient pour obtenir des réductions de peine pour eux-mêmes. Selon la défense, Guzman n’était pas le vrai patron du cartel. Une version réfutée par des chercheurs - et difficilement convaincante alors que la gloire d’El Chapo, comme chef du cartel de Sinaloa, est célébrée depuis des années par des chansons populaires au Mexique.

Des Présidents de la République subornés

Le principal témoin à charge est Jesus Zambada, 37 ans, détenu depuis 2008 et extradé en 2012 aux Etats-Unis après avoir travaillé des années pour l’organisation criminelle. Possesseur d’une Porsche à 14 ans, il est le petit frère d’Ismael Zambada, qui co-dirigeait le cartel avec Guzman et en serait le patron depuis l’arrestation de ce dernier et son extradition vers les Etats-Unis, en 2016.

L’ex-cadre du cartel mexicain a détaillé pour le tribunal les versements (parfois effectués par lui-même) de pots-de-vin, sur ordre de l’accusé et d’Ismael Zambada, à des Présidents de la République mexicaine (il cite le chef d’Etat sortant, Enrique Peña Neto, et son prédecesseur, Felipe Calderon - qui nient); “quelques millions” de dollars à Gabriel Regino (qui nie), sous-secrétaire à la Sécurité de la ville de Mexico lorsque le maire en était Andres Manuel Lopez Obrador, aujourd’hui Président élu du pays; à l’ex-ministre mexicain de la Sécurité, Genaro Garcia Luna; au patron du ministère mexicain de la Justice; à la police fédérale mexicaine; “à Interpol”.

“Les pots de vin pour les fonctionnaires de la ville de Mexico représentaient quelque 300 000 dollars/mois”, Il a aussi raconté comment, ayant su par ses informateurs au sein de l’appareil d’Etat mexicain que Guzman allait être arrêté, il avait prévenu celui-ci, qui avait payé 250 000 dollars à des officiers de l’armée mexicaine pour faire avorter la capture.

Chatouilleux sur le respect qu’on lui doit

Jesus Zambada s’est aussi longuement étendu sur les crimes perpétrés personnellement par Guzman ou ordonnés par lui. Notamment contre l’envoyé du cartel de Juarez, qui avait eu le tort, en 2004, de refuser de serrer la main d’El Chapo à l’issue de la rencontre; son assassinat avait déclenché une guerre entre les deux organisations. Ou contre un officier de police qui avait assuré, en 2008, qu’il liquiderait Guzman et Ismael Zambada. El Chapo, selon le témoin, portait non seulement un pistolet à ses initiales, incrusté de diamants, et un fusil d’assaut plaqué or, mais avait généralement à portée de main des AK-47, des AR-15 et des bazookas.

La défense de l’accusé a souligné les différences entre le témoignage de Jesus Zambada devant la cour et ses déclarations précédentes, les nouvelles chargeant plus Guzman. Ce que le témoin a reconnu, en assurant que son récit devant la cour était exact.