Russie: rien n’arrête Ramzan Kadyrov

International

Ramzan Kadyrov rate rarement l’occasion de menacer l’opposition russe - gage de soutien à Vladimir Poutine qui maintient le leader en poste à Grozny en dépit de son irresponsabilité notoire. L’homme fort de la république russe de Tchétchénie se révèle aussi très efficace lorsqu’il s’agit d’assurer son propre avenir à la tête de la république caucasienne.

On se souvient qu’en bon cerbère du Kremlin, il avait diffusé en début d’année une photo dans laquelle il mettait virtuellement en joue l’ancien Premier ministre et opposant Mikhaïl Kassianov. L’image était accompagnée de la phrase : "Celui qui n’a pas compris, comprendra". Le message est d’autant plus évident qu’un autre opposant, Boris Nemtsov, avait été abattu en pleine rue par des Tchétchènes à deux pas de la place Rouge de Moscou.