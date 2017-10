Sahar, un petit Syrien d'un mois souffrant de malnutrition sévère, n'a pas survécu

Le petit Sahar était enfin hors de danger, mais sa mauvaise santé ne lui a pas permis de recevoir les soins nécessaires. Âgé d'un mois, il a été pris en charge par le personnel d'un hôpital de la ville de Hamouria, à l'ouest de la région du Ghouta, en Syrie, une zone totalement contrôlée par les rebelles et située en périphérie est de la capitale syrienne, Damas. Les photos de l'Agence France-Presse datent de ce samedi, jour où l'enfant est décédé.





Sahar souffrait de malnutrition sévère, au point que sa peau arborait une teinte translucide, presque surnaturelle, comme le décrit le reporter présent sur les lieux. Les côtes saillantes et les doigts recroquevillés, il pesait un peu moins de deux kilos quand le personnel soignant a pu le déposer sur une balance.





Selon les informations fournies par l'AFP, la mère de Sahar ne trouvait plus de quoi se nourrir et s'est retrouvée dans l'incapacité de lui donner le sein. Son père, quant à lui, n'avait plus les moyens de se ravitailler en lait et autres compléments nécessaires à la croissance du petit garçon.





Le régime de Damas impose un blocus aux frontières de la région, qui rend tout acheminement de l'aide internationale difficile depuis que les rebelles en ont pris le contrôle. Seul un "filet" (terme employé par l'agence de presse) de convois humanitaires parvient jusqu'aux civils immobilisés dans le Ghouta.





© AFP