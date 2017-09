Les recherches des survivants au séisme qui a secoué le Mexique il y a trois jours se poursuivent et ont permis de sauver 11 enfants ensevelis sous les décombres de leur école. Le nombre de tués dans la catastrophe a grimpé toutefois à 273, selon le ministère de l'Intérieur du Mexique. Quelque 137 personnes ont perdu la vie à Mexico City, 73 dans l'Etat de Morelos, 43 à Puebla, 13 dans l'Etat de Mexico, six à Guerrero et un à Oaxaca, selon des données préliminaires citées dans une déclaration.

Les missions de recherche et sauvetage se prolongent dans les bâtiments écroulés alors que les pompiers, soldats, policiers et volontaires jouent un contre la montre pour retrouver les derniers survivants.

Près de 50 bâtiments se sont effondrés à Mexico City, dont une école primaire où 19 enfants et six adultes ont perdu la vie. Mais onze autres ont pu être secourus, rapporte la BBC.