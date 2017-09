Les autorités mexicaines ont communiqué samedi un nouveau bilan de 305 morts liées au séisme de magnitude 7.1 qui a ravagé le centre et le sud du pays mardi dernier. 167 décès ont été comptabilisés rien que dans la capitale, Mexico City. Les autres décès sont à déplorer dans les Etats de Morelos (73), Puebla (45), Mexico (13), Guerrero (6) et Oaxaca (1). Après une nouvelle secousse, de moindre importance (magnitude 6.1), qui a eu lieu samedi dans le sud du pays mais a également été ressentie dans la capitale, les recherches de survivants ont repris. Quatre jours ont passé depuis le séisme meurtrier, un délai qui dépasse celui après lequel les secours arrêtent habituellement les recherches, mais les habitants de la capitale gardent espoir. Après une interruption forcée par le nouveau séisme survenu en matinée, les opérations de sauvetage ont ainsi repris sur au moins cinq sites dans la ville de Mexico, selon la mairie.

Miguel Angel Mancera, le maire de Mexico, précise qu'une trentaine de personnes sont encore portées disparues. Il a martelé sur Twitter samedi que "les consignes et la priorité des équipes de secouristes sont de continuer les recherches et les sauvetages". Depuis mardi, 69 personnes ont été sorties en vie d'immeubles effondrés à Mexico, selon la Protection civile.

Si la secousse de samedi n'a pas fait de dégât dans la capitale, deux femmes y seraient décédées d'un infarctus lors de l'alerte qu'elle a entrainée, selon le journal Reforma. Âgées de 52 et 80 ans, elles sont décédées au moment de l'évacuation de leurs logements, dans le centre et le sud de la ville. Ces deux décès, "à cause du séisme", ont été confirmés par la Protection civile.

Dans le sud du pays, où l'épicentre du nouveau séisme de samedi a été situé, deux décès, d'un homme et d'une femme, y sont également liés. Un pont a par ailleurs été détruit dans l'Etat d'Oaxaca, et des bâtiments se sont effondrés.