Un séisme de magnitude 7,6 a frappé dimanche le sud du Chili, déclenchant momentanément une alerte au tsunami dans cinq régions méridionales du pays, les premières informations ne signalant toutefois ni victimes ni dégâts majeurs, selon les services d'urgence. La secousse - initialement mesurée à une magnitude de 7,7 par l'institut d'études géologiques américain USGS - a été ressentie à 11H22 (14H22 GMT), à 67 kilomètres au nord-ouest de la ville de Melinka sur l'île de Chiloé, à quelque 1.000 km au sud de la capitale Santiago, a indiqué le Bureau national chilien des urgences (Onemi).

Une alerte au tsunami a d'abord été déclarée pour la zone côtière des régions affectées, l'Onemi appelant à évacuer la côte de la région de Los Lagos et les plages des régions de Biobio, La Araucania, Los Rios et Aysén. Mais les autorités ont levé cette alerte peu après, a confirmé le directeur de l'Onemi, Ricardo Toro.

Les services d'urgence prévoyaient l'arrivée de premières grosses vagues en début d'après-midi sur l'île de Chiloé, dont la population a commencé à être évacuée vers les parties les plus hautes de l'île.

Selon les premières informations disponibles, aucune victime n'a été signalée et les communications téléphoniques n'ont pas été coupées. Mais le séisme a endommagé certaines routes et causé des coupures électriques dans plusieurs communes, selon la télévision locale.

Le Chili, un des pays du globe les plus frappés par les séismes, a mis en place des normes strictes de construction anti-sismique, pour éviter les effondrements d'immeubles et limiter les pertes en vies humaines.

En septembre 2015, un tremblement de terre de magnitude 8,4 suivi d'un tsunami avait secoué la région de Coquimbo et causé la mort de 15 personnes.

En 2010, un séisme de magnitude 8,8 - également accompagné d'un tsunami - avait frappé le centre et le sud du pays et fait plus de 500 morts.