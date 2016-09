Selon son médecin, Hillary Clinton "a une pneumonie" et "était deshydratée"

International

La candidate démocrate à la présidentielle américaine Hillary Clinton, qui a été victime d'un malaise dimanche, souffre d'une pneumonie et s'était déshydratée en prenant un coup de chaleur lors des cérémonies du 11-septembre, mais elle "récupère rapidement", a indiqué son médecin.

Celle ci, Lisa Bardack, a examiné Mme Clinton, 68 ans, à New York après que la candidate démocrate a dû quitter la cérémonie de commémoration. Une video l'a montrée vacillant et semblant s'effondrer avant d'être rattrapée par des collaborateurs qui l'ont fait entrer dans son véhicule.

Hillary Clinton "souffrait d'une toux liée à des allergies. Vendredi, lors de l'examen de cette toux prolongée, une pneumonie a été diagnostiquée", a précisé Lisa Bardack dans un communiqué rendu public par son équipe de campagne.

"Elle a été mise sous antibiotiques et il lui a été conseillé d'observer du repos et de modifier son emploi du temps. Lors de la cérémonie de ce matin, elle a pris un coup de chaleur et était déshydratée. Je viens de l'examiner et elle est désormais réhydratée et récupère rapidement", a encore indiqué Lisa Bardack.

L'épisode devrait donner du grain à moudre à Donald Trump, qui répète depuis des mois qu'Hillary Clinton souffre de problèmes médicaux tenus secrets, ce qui la rend inapte à la fonction suprême.

L'incident, "même s'il ne signifie probablement rien, va servir de preuve" à Donald Trump pour soutenir ces allégations, analyse pour l'AFP Jennifer Lawless, professeur à l'American University à Washington.

Toutefois, reconnaît-elle, il va obliger l'équipe de campagne d'Hillary Clinton "à la montrer en forme et énergique" et à "multiplier des meetings" dans les prochains jours.

Tournant ?

Surtout, cela intervient au lendemain d'excuses de l'ancienne secrétaire d'Etat qui a reçu une pluie de critiques pour ses propos sur les électeurs de son rival.

Lors d'une soirée de levée de fonds vendredi soir à New York, devant les caméras de télévision, Hillary Clinton avait assuré que, "pour généraliser grossièrement, vous pouvez placer la moitié des partisans de (Donald) Trump dans le panier des pitoyables". "Les racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. A vous de choisir".

Face à une polémique devenue nationale et la colère de Donald Trump assurant que ces commentaires lui coûteraient des voix, Hillary Clinton a reconnu samedi que "généraliser grossièrement n'est jamais une bonne idée".

"C'était une erreur stupide et la tournure étrange de sa phrase est mémorable et va continuer à être utilisée contre elle", a commenté pour l'AFP Larry Sabato, politologue vétéran des campagnes présidentielles américaines. "La grosse erreur a été d'utiliser +moitié+, et d'avoir rétro-pédalé. Mais ce n'est pas facile de se défaire (de ces commentaires) car tout a été pris en vidéo".

"Toutefois, Donald Trump a une liste bien plus longue d'insultes envers des groupes et des personnes. Clinton peut désamorcer son erreur en citant toutes les offenses de Trump", a-t-il estimé.

De nombreux commentateurs politique ont fait le rapprochement entre l'erreur commise par Hillary Clinton et celle de l'ancien candidat républicain à la présidentielle de 2012, Mitt Romney, qui affirmait dans une vidéo volée que 47% des Américains étaient des assistés, ce qui les pousserait à voter pour Barack Obama. Une assertion qui avait largement déstabilisé sa campagne.

"Hillary Clinton vient d'avoir son moment 47%. Quelle terrible chose a-t-elle dit à propos de tant d'Américains respectables", a d'ailleurs écrit Donald Trump sur Twitter.

Cet enchaînement d'événements pourrait-il représenter un tournant dans une course à la Maison Blanche serrée et imprévisible ?

"Je ne pense pas", reprend Jennifer Lawless. "Son équipe de campagne est très professionnelle et elle va s'appliquer à démontrer dans les prochaines semaines que les allégations que porte Trump sont infondées".

Un sondage Washington Post-ABC News publié dimanche donne toujours l'ancienne Première dame en tête avec 46% des intentions de vote contre 41% pour le magnat de l'immobilier. Mais il a été conduit avant la première controverse.

"Les commentaires sur le +panier des pitoyables+ étaient de sa faute. Se sentir mal à un événement, non", estime Mme Lawless.

"Mais du point de vue de Donald Trump", conclut-elle, "ces deux incidents permettent de dire qu'elle est inapte à la présidence".