Le président américain Donald Trump a accusé lundi, sans aucun éléments concrets à l'appui, les médias "malhonnêtes" de passer sous silence certaines attaques perpétrées par des "terroristes islamiques radicaux".

"Le groupe Etat islamique est engagé dans une campagne de génocide, commettant des atrocités à travers le monde", a déclaré M. Trump depuis la base de MacDill (Tampa, Floride), centre militaire névralgique de la lutte contre le groupe jihadiste.

Assurant que les "terroristes islamiques radicaux" étaient déterminés à frapper les Etats-Unis comme ils l'ont déjà fait lors des attentats du 11-Septembre, ou Boston, Orlando ou San Bernardino, il a souligné que c'était aussi le cas en Europe.

"Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris et à Nice. Cela se passe à travers toute l'Europe. On est arrivé à un point où (les attaques) ne sont même plus rapportées par les médias", a-t-il affirmé, sans donner d'exemples.

"Et dans de nombreux cas, la presse très très malhonnête ne veut pas en rendre compte", a ajouté le président républicains coutumier des attaques frontales contre les médias.

"Ils ont leurs raisons et vous le savez bien", a-t-il conclu sur ce thème, sans la moindre explication.

Interrogé peu après sur cette affirmation présidentielle surprenante, Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche, a promis "de fournir une liste plus tard", assurant qu'il existait "beaucoup d'exemples" dans lesquelles il n'y avait pas eu "la couverture qui aurait été justifiée".