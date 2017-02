Plus de 421.000 colons israéliens vivaient fin 2016 en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 50 ans, soit 3,9% de plus qu'en 2015, a indiqué jeudi Yesha, la principale organisation de colons.

Ces chiffres prennent en compte les Israéliens vivant en Cisjordanie occupée mais pas à Jérusalem-Est occupée et annexée où selon le Jerusalem Institute for Israel Studies 203.490 Israéliens vivaient dans des quartiers de colonisation en 2014.

Ces estimations sont publiées alors que le Parlement israélien a adopté cette semaine une loi controversée permettant à Israël de s'approprier des centaines d'hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie.

La loi, adoptée lundi, permet à Israël d'exproprier, contre compensation, les propriétaires palestiniens de terrains privés situés en Cisjordanie occupée et sur lesquels des colons israéliens ont construit sans autorisation.

Elle vise à légaliser au regard du seul droit israélien notamment des colonies dites sauvages, c'est-à-dire n'ayant pas obtenu toutes les autorisations nécessaires des autorités israéliennes, et à leur épargner des démolitions de logements sur décision de Justice.

Deux organisations de défense des droits de l'Homme ont déposé mercredi le premier recours devant la Cour suprême pour faire annuler cette loi.

Ces dernières semaines, Israël a vu s'installer à la Maison Blanche un locataire présumé bien plus favorable, Donald Trump, et s'est engouffré dans cet espace, procédant à cinq annonces de colonisation portant sur plus de 6.000 logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées.

Israël distingue entre colonies reconnues et "sauvages". Mais la Cisjordanie est un territoire occupé par Israël depuis 1967 et au regard du droit international, toutes les colonies sont illégales. Une grande partie de la communauté internationale considère la colonisation comm