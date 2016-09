Seul un Belge sur trois connaît le TTIP

International

Ce mercredi, le CNCD 11-11-11, coupole d’organisations non gouvernementales belges francophones et germanophones, a présenté son enquête sur le rapport des Belges à la coopération et au développement, qui analyse notamment la perception du TTIP (traité commercial en négociation entre l’Union européenne et les Etats-Unis) dans notre pays. Michel Cermak, chargé de recherche sur les questions commerciales pour le CNCD, en analyse les résultats.

36 % des sondés ont déjà entendu parler du TTIP. Est-ce un résultat étonnant ?

Ce sondage couvre toute la Belgique et il y a une différence notable entre le nord et le sud du pays (voir infographie). Le CNCD travaille depuis des années pour faire connaître ce traité, mais nous sommes une organisation francophone. Et malheureusement, les gouvernements successifs qui ont soutenu les négociations du TTIP n’ont rien fait pour que ce traité soit débattu publiquement. Tout a été fait en catimini. Reste que 36 % de personnes au courant de ce traité, c’est énorme. Si on avait fait le sondage il y a trois ans, on aurait obtenu un chiffre proche de zéro.

On voit également que les personnes de plus de 55 ans connaissent mieux ce traité que les jeunes. Comment expliquez-vous ces chiffres ?

L’explication réside sans doute dans la complexité de la question. Les personnes pensionnées ont plus de temps pour s’informer. Le Ceta, par exemple, qui ressemble au TTIP et risque d’être approuvé cette semaine, fait 1 600 pages. On peut faire tout le travail de vulgarisation qu’on veut, ça reste un sujet complexe. On pourrait même croire qu’il est rendu volontairement complexe pour que les gens aient du mal à suivre.

73 % des personnes considèrent que le processus de négociation du TTIP manque de transparence. Est-ce là le problème majeur concernant ce traité ?

Si les autorités avaient été plus transparentes depuis le début, le TTIP et les traités transatlantiques en général seraient différents. La négociation du Ceta par exemple a été totalement opaque. A aucun moment pendant les négociations, la société civile n’a pu donner son opinion ou voir des textes de négociation pour rectifier le tir. Le résultat c’est 1 600 pages à prendre ou à laisser et donc on n’a d’autre choix que de dire stop à ce traité. La transparence n’est pas uniquement une question de principe. Ça peut avoir une vraie influence sur le contenu.