Sigmar Gabriel, président du parti social-démocrate allemand (SPD) et numéro 2 de l'actuelle coalition gouvernementale, a créé la stupéfaction en renonçant au poste de challenger de la chancelière chrétienne-démocrate Angela Merkel aux élections de septembre. Il a renoncé à son droit de préemption en faveur de Martin Schulz, qui vient de quitter la présidence du Parlement européen qu'il occupait depuis cinq ans.

Les sociaux-démocrates espéraient que Sigmar Gabriel soit leur tête de file pour les élections.

Les dirigeants du parti et les médias n'avaient pas prévu cette issue. Au cours des dernières semaines tous croyaient que cette fois le vice-chancelier et ministre de l'Economie prendrait le taureau par les cornes et se présenterait. Déjà en 2013 il s'était désisté en faveur de Peer Steinbrück, qui avait été battu à plate couture par la présidente de la CDU. Il semblait inimaginable qu'il répète le coup en 2017.

La ministre-présidente de Rhénanie du Nord-Westphalie, Hannelore Kraft, et le bourgmestre de Hambourg Olaf Scholz avaient ouvertement encouragé Sigmar Gabriel à défier la chancelière et s'étaient prononcés contre une candidature de Martin Schulz. Ce dernier devra aussi diriger le parti.





Certes, hier plusieurs responsables SPD ont approuvé la double annonce de Sigmar Gabriel. "Il mérite notre respect, parce qu'il s'est retiré pour améliorer nos chances de l'emporter au scrutin", a déclaré Thomas Oppermann, chef du groupe parlementaire. Toutefois, des personnes de son entourage ont concédé que les circonstances de la décision n'ont pas été "optimales".



Réputé versatile et primesautier, Sigmar Gabriel est difficile à cerner. Hier il aurait dit devant les députés du groupe : "Si je me présente, j'échouerai et le parti échouera avec moi. Martin Schulz a de meilleures chances de l'emporter". Il aurait ajouté : "Selon les sondages, une majorité d'Allemands ne veulent plus d'une grande coalition et, pour les gens, moi je symbolise la grande coalition (les sociaux-démocrates sont les partenaires des chrétiens-démocrates au gouvernement, NdlR) et pour cette raison Martin Schulz est le meilleur candidat".

Les Allemands aiment Schulz, mais le connaissent mal

Dans les sondages celui-ci est aussi populaire que la chancelière. Le public n'aime pas Sigmar Gabriel, c'est un fait. Mais la popularité n'est pas tout, comme l'a montré l'exemple de Peer Steinbrück en 2013. Récemment Sigmar Gabriel a subi une intervention chirurgicale et il serait lassé du stress berlinois.

Les Allemands apprécient l'éclat européen de Martin Schulz, son cosmopolitisme (c'est un polyglotte averti), ses origines modestes, son talent oratoire. Mais, en réalité, ils le connaissent mal.

Le vice-président du SPD, lui, a peu d'attaches dans le parti. Martin Schulz a effectué l'essentiel de sa carrière politique au Parlement européen, où il siégeait depuis 1994. Il n'a jamais été ministre au plan fédéral ou régional. Il n'a été que maire d'une commune près d'Aix-la-Chapelle. Sigmar Gabriel, en revanche, a été ministre-président de Basse-Saxe. Chef du SPD depuis huit ans, il connaît le parti comme pas deux.