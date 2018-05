Silvio Berlusconi a donné son feu vert mercredi soir à un éventuel accord gouvernemental entre son alliée la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), qui doivent encore s'entendre sur un chef de gouvernement et un programme. "Si une autre force politique de la coalition de droite veut assumer la responsabilité de former un gouvernement avec les 5 étoiles, nous prendrons acte de ce choix avec respect", a annoncé le vieux milliardaire et ex-chef du gouvernement dans un communiqué.

Un éventuel gouvernement M5S-Ligue s'était jusqu'à présent heurté au refus de Forza Italia (FI), le parti de Silvio Berlusconi allié de la Ligue, de se laisser exclure de ces négociations.

De son côté, le M5S campait tout aussi fermement sur sa position de ne pas discuter avec M. Berlusconi, symbole à ses yeux de tous les maux affligeant l'Italie.