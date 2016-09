Slovaquie: Voici pourquoi des milices paramilitaires recrutent à tour de bras

International

Un masque à gaz sur le nez et une kalachnikov non létale en bandoulière, ils s’entraînent à se dissimuler dans la forêt. Suivent une série de pompes et un duel à mains nues. "Notre but est d’éduquer les jeunes. Nous leur enseignons notamment le maniement des armes et les techniques de combat", explique Martin Vrbiak.

A seulement 23 ans, cet étudiant en électronique est instructeur au sein de la principale milice paramilitaire du pays, Slovenski Branci, les "recrues slovaques". Une sorte d’armée parallèle composée de soldats amateurs et de "vrais patriotes", comme l’assure la page Facebook du groupuscule. "Nous suivons un entraînement sophistiqué et nous sommes prêts à aider nos soldats et notre patrie", écrit Peter Svrcek, son président.

"Opérationnels et déterminés"

En Slovaquie, il existe plusieurs groupes paramilitaires de ce type, proches des idées nationalistes et xénophobes de l’extrême droite, selon un rapport du ministère de l’Intérieur. Et ces derniers mois, ils sont plus actifs que jamais. Lorsqu’une fille s’est fait embêter en août par un Arabe à Piest’any, ville thermale prisée des touristes du Golfe, les gros bras de Slovenski Branci ont aussitôt déboulé. "Avec la police, nous avons rétabli l’ordre dans les rues de la ville, afin que les citoyens se sentent à nouveau en sécurité. Nous avons montré aux gens que nous étions opérationnels, déterminés et forts", assure Peter Svrcek.

Lorsqu’une femme s’est fait agresser en avril dans un train par un Rom, Marian Kotleba, le chef du parti néonazi L’SNS, a demandé la liste des trains les plus dangereux à la Compagnie des chemins de fer, puis envoyé ses troupes patrouiller dans les gares et arrêter d’éventuels suspects, pour ensuite les livrer à la police.