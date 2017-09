Cette fois, c’est la bonne. Après avoir dilapidé leur capital électoral, les socialistes au bord de la banqueroute financière doivent se séparer de leur siège parisien. Ciao Solférino, vaste bâtiment en forme de «M» posé entre la Seine et le boulevard Saint-Germain, au cœur du très cossu VIIe arrondissement. Inéluctable. «Les besoins de refinancement du PS après la bérézina du printemps ont refroidi les banques», soupire un secrétaire national. Soldant trente-sept années dans un hôtel particulier estimé entre 40 et 70 millions d’euros, que rien ne prédestinait à devenir la maison des socialistes.

A la fin du XIXe siècle, le 10, rue de Solférino - du nom d’une victoire sanglante de Napoléon III contre l’empire autrichien - est en effet la demeure d’un couple princier. Héritière du richissime raffineur de sucre Louis Say, Marie Charlotte Constance Say épouse le prince Amédée de Broglie en 1875, apportant dans sa corbeille de mariée le château de Chaumont-sur-Loire (Val de Loire) et sa résidence parisienne rue de Solférino, une courte artère percée sous le Second Empire. Figure fantasque des Années folles - elle deviendra championne de tango à 56 ans -, la princesse fait restaurer ses deux maisons par l’architecte coqueluche de l’époque, Ernest Sanson. Rue de Solférino, on lui doit les stucs omniprésents, le carrelage en damier noir et blanc du rez-de-chaussée et la petite fontaine rococo de la cour intérieure. Avant les Mitterrand, Mauroy, Delors, Rocard, Fabius et consorts, Cocteau, Daudet ou Poulenc déambulent sous les hauts plafonds. Entre la grande entrée pavée et la petite cour intérieure rarement ensoleillée, Proust fraie avec la bonne société qui fréquente le salon des Broglie, piochant des idées pour sa Recherche…

Le couple princier est fou d’Inde, si bien qu’au tournant du XXe siècle, un éléphant habite déjà à Solférino. Miss Pundji, qui préférera vite les pelouses de Chaumont à son logis parisien, leur a été offerte par un maharajah. Totalement fauchée dans les années 30, la princesse doit se séparer de son fastueux domicile où l’on mangeait des petits pains au foie gras pour le goûter. La Fédération des fonctionnaires l’achète en 1934 grâce à une souscription auprès de ses membres. C’est l’heure du Front populaire, des congés payés et des acquis sociaux, les lieux résonnent de discours militants.