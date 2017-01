Une double explosion de véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, a fait plusieurs blessés, dont au moins quatre journalistes, a constaté un journaliste de l'AFP.

Selon l'agence allemande DPA qui se base sur des déclarations de la police et de témoins, au moins quatorze personnes auraient également été tuées par l'attaque. Une première explosion a frappé en début de matinée l'hôtel Dayah, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel, avant qu'une deuxième bombe n'explose, blessant les journalistes arrivés sur place, selon la même source.

Le groupe terroriste Al-Shabaab a immédiatement revendiqué l'attaque après les explosions, par le biais d'Andalus, une radio proche du mouvement. La milice islamiste active en Somalie a confirmé que ses combattants avaient tué des personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôtel. Les shebab mènent depuis des mois des attaques de ce genre dans la capitale somalienne.