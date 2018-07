A peine arrivé à Bruxelles, et avant même le début officiel du sommet de l’Otan, le président américain déclare l’Allemagne « captive » de la Russie.

Une confrontation entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président américain semble inévitable ce mercredi à Bruxelles. Ce matin, lors d’un petit-déjeuner avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, Donald Trump s’en est pris violemment à l’Allemagne, l‘accusant d’être devenue « captive de la Russie » et de lui payer des « milliards de dollars ».

Trump a fait référence sans le citer au gazoduc Nord Stream qui relie depuis 2012 la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique, et surtout au projet Nord Stream II qui vient de recevoir le feu vert du gouvernement allemand. Plusieurs pays européens, limitrophes de la Russie, et l’administration américaine se sont inquiétés de ce deuxième projet pour des raisons de sécurité et de dépendance énergétique.

« Alors nous protégeons l’Allemagne, la France et tous ces pays, et plusieurs de ces pays font un accord sur un pipeline avec la Russie », a dit M.Trump profitant d’une séance d’images précédent le petit déjeuner avec le secrétaire. Sa tirade a duré 4 minutes 49 secondes.

« Au bout du compte, l’Allemagne va voir 70% de son territoire contrôlé par le gaz (russe). L’Allemagne est totalement contrôlée par la Russie parce qu’ils auront 60 à 70 pc de leur énergie en provenance de la Russie avec ce nouveau pipeline ».

Le président américain reproche du même coup à l’Allemagne de ne pas contribuer assez à la sécurité atlantique avec des dépenses militaires qui ne correspondant qu’à 1,24% de son PIB alors que les Etats-Unis y apportent 3,50% selon les estimations de l’Otan pour 2018, révélées mardi.

Pour M.Trump, « l’Allemagne est un pays riche » et devrait contribuer « immédiatement » davantage à la sécurité de l’Alliance. « Ils paient des milliards de dollars à la Russie et maintenant nous devons les défendre contre la Russie ».

Il s’en est pris aussi, sans le citer, à l’ancien chancelier Gerhard Schröder qui a été engagé par Gazprom pour diriger le Conseil de surveillance du consortium germano-russe qui avait été chargé de construire le premier pipeline. Le social-démocrate Schröder est respecté en Allemagne. Il est considéré comme un des artisans de la réussite économique du pays pour avoir, avec le soutien des syndicats, libéralisé le marché du travail en Allemagne.

La chancelière Merkel devrait rencontrer le président Trump dans la journée, la première de ce sommet de l’Otan de deux jours.

Lors du petit déjeuner, M. Stoltenberg est apparu surpris par la diatribe du président américain, inhabituelle car les propos échangés en présence des caméras et des photographes sont généralement courtois et anodins. Le Norvégien a insisté sur l’importance de l’unité entre alliés.