Lors du sommet de Tallinn, la présidence estonienne de l'Union a voulu sensibiliser les leaders aux européens aux bouleversements induits par les évolutions numériques. Tous conviennent de l'importance pour l'Europe de prendre le train en marche. Mais en attendant, le marché unique numérique n'est toujours pas achevé.

En matière de numérique, l'Estonie sait de quoi elle parle. La petite république balte (1,3 million d'habitants) est le pays le plus connecté d'Europe et a misé sur l'économie numérique pour sortir de la crise, mais aussi avec l'objectif de transformer sa société. Internet y est considéré comme un droit fondamental, accordé gratuitement à tous les habitants. Tous les Estoniens de plus de 15 ans disposent d'une carte d'identité numérique, qui donne accès à quantité de services et permet même de voter en ligne aux élections. Les start-up y poussent comme nulle part ailleurs au niveau mondial.C'est dire si le sommet européen informel consacré au numérique ce vendredi à Tallinn était considéré comme le grand moment de la présidence estonienne de l'Union.

(...)