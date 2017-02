Donald Trump : le nom du nouveau président américain s’est retrouvé sur toutes les lèvres, vendredi, lors du sommet européen de La Valette. La Britannique Theresa May, qui a été la première à le rencontrer, s’était portée volontaire pour jeter un pont entre les Etats-Unis et l’Union européenne. Mais la proposition a rencontré peu de succès auprès de ses homologues, seul le Hongrois Viktor Orban plaidant pour donner une chance au milliardaire.

La plupart des chefs d’Etat et de gouvernement ont tenu à se distancier de la nouvelle administration américaine, faisant part de leur scepticisme et de leur inquiétude à son égard. "Nous n’avons pas besoin d’un pont. Nous communiquons déjà avec les Américains sur Twitter", a lancé ironiquement, dès son arrivée, la présidente lituanienne Dalia Grybauskaite .

Le Français François Hollande a adopté un ton particulièrement dur à l’égard de Donald Trump, qui a multiplié les attaques et les critiques à l’égard de l’Union européenne. "Il ne peut pas être accepté qu’il y ait, à travers un certain nombre de déclarations du Président des Etats-Unis, une pression sur ce que doit être l’Europe ou ce qu’elle ne doit plus être", a-t-il déclaré. Dans le même esprit, la chancelière Angela Merkel a réitéré que l’Europe avait son destin entre ses mains.

"Notre Donald"

Autant l’attitude de Donald Trump a irrité plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement du Vieux Continent, autant elle semble les avoir motivés à donner un nouveau souffle au projet européen. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, s’est même vu accorder le surnom de "notre Donald", comme pour signifier au "Donald américain" la volonté des Etats membres de rester unis. "Nous avons ressenti qu’il y avait un esprit de solidarité entre les Vingt-huit", s’est réjoui Joseph Muscat, le Premier ministre de Malte, qui assure la présidence du Conseil des ministres de l’UE.