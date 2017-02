Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, a ironisé lundi soir sur les rumeurs qui alimentent "les dîners en ville" quant à sa "double vie avec Mathieu Gallet", PDG de Radio France.

"Pour mettre les pieds dans le plat, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mails, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé mais ça ne peut pas être moi!", a-t-il lancé lors d'un meeting de ses soutiens au théâtre Bobino, à Paris.

Le candidat d'En Marche! faisait référence à la performance technique effectuée la veille par le candidat de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, dont le meeting à Lyon était dédoublé en direct à Paris grâce à son hologramme.

Evoquant "celles et ceux qui voudraient faire courir l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées ou autre chose", il a lancé: "D'abord, c'est désagréable pour Brigitte", son épouse. Mais, "je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais."

"Heureusement, je ne l'ai jamais rémunérée pour cela", a-t-il complété, dans une allusion au "Penelopegate" qui plombe la campagne de François Fillon.

"Elle pourrait apporter un témoignage du fait que je ne peux pas me dédoubler, sauf si mon hologramme...", a-t-il ajouté, interrompu par une avalanche de rires dans la salle.

A propos des "pires choses" que les militants d'En Marche! vont "entendre sur (son) compte, il a expliqué qu'il était "d'un bloc".

"Je n'ai pas essayé de travestir le fait que j'étais de gauche quand je suis allé dans la banque d'affaires, que j'ai voulu dépasser les clivages quand j'étais dans un gouvernement socialiste, et j'ai toujours assumé qui j'étais", a-t-il argumenté. "Sur le plan intime, familial, de mes valeurs et des projets qui sont les miens, j'ai toujours dit la même chose", a-t-il ajouté.

Alors que M. Macron fait régulièrement l'objet de rumeurs sur les réseaux sociaux concernant son homosexualité supposée, le candidat à la présidentielle avait lui-même choisi d'évoquer le sujet, début novembre, dans une émission de Mediapart. "Je n'ai pas de double vie et je tiens plus que tout à ma vie familiale et maritale", avait-il alors affirmé.