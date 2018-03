4 Vidéo

La Belgique parmi les pays de l'UE qui risquent le plus gros en cas de Brexit

La Belgique est le quatrième pays de l'Union européenne, après l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, le plus susceptible d'être affecté par le Brexit, selon une étude du cabinet d'audit et de conseil Deloitte publiée jeudi.