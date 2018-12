Une fusillade a eu lieu mardi soir au centre-ville de Strasbourg, où a lieu son Marché de Noël, et la mairie a appelé les habitants à "rester chez eux". "Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation", a tweeté Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg.

L'assaut aurait été donné par les forces de l'ordre dans un bâtiment où est retranché le suspect.

Ce que l'on sait ce mardi soir:



- Un individu a ouvert le feu dans le centre-ville de Strasbourg aux alentours de 20h



- Le bilan actuel fait état de 4 morts et 13 blessés, dont 7 graves



- L'auteur, identifié et fiché S pour radicalisme, a été blessé par des ripostes militaires. Il s'agit d'un certain Chérif C. âgé de 29 ans, selon les informations du Figaro.



- Le tireur devait être interpellé mardi matin dans le cadre d'une enquête pour "tentative d'homicide".

- Il serait toujours en fuite. De nouveaux coups de feu ont été entendus dans le quartier où il serait retranché.



- La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé s'être saisie de l'enquête​.

- Le Premier ministre a activé la cellule interministérielle de crise

Le centre-ville bouclé

Selon le quotidien Les Dernières Nouvelles D'Alsace, des coups de feu ont été tirés vers 20 heures mardi soir dans le centre-ville de Strasbourg. Un tireur isolé aurait ouvert le feu rue des Grandes-Arcades avant de prendre la fuite. Au moins quatre personnes sont décédées et treize autres sont blessées.

"Il y a eu des coups de feu et des gens couraient un peu partout (...) ça a duré une dizaine de minutes", a déclaré un commerçant interrogé par BFM TV.

Un "échange de coups de feu s'est produit dans le quartier où serait retranché l'assaillant", a-t-on appris de source policière. Le tireur a été blessé par une patrouille de soldats engagés dans l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite, a-t-on précisé de même source.

L'auteur a été identifié et serait fiché S pour radicalisme. Il aurait été blessé par une riposte de militaires présents sur place dans le cadre de l'opération Sentinelle. L'un d'entre eux aurait été blessé à la main.

Le centre-ville est bouclé sur un périmètre d'environ 200 mètres. Le parlement européen, en pleine session, a été confiné.

La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé mardi soir s'être saisie de l'enquête sur l'attaque à Strasbourg qui a fait deux morts et onze blessés dans le secteur touristique du marché de Noël, et dont l'auteur, en fuite, a été identifié.

Après évaluation de la situation, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-il précisé. Les investigations sont confiées à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Au CHU de Strasbourg, la cellule de crise a été activée: des lits ont été libérés et les médecins se préparent à recevoir les victimes de l'attaque de ce soir.

Le ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, a quitté Paris et se dirige vers Strasbourg. "Le Président de la République a été informé en temps réel des événements survenus à Strasbourg. Il a décidé en conséquence d'écourter sa réunion en cours et souhaité que le ministre de l'Intérieur se rende sur place", a indiqué l'Elysée.