Mais que diable est-il allé faire dans cette galère ? C’est le sentiment que l’on avait, il y a un mois, en découvrant sur Twitter la photo de l’Espagnol Pedro Agramunt, président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), assis sagement à la gauche de Bachar el-Assad, lors d’une rencontre du président syrien avec des parlementaires russes et européens.

L’affaire avait déjà secoué le lanterneau belge puisque le libéral Alain Destexhe (MR) faisait partie de l’expédition comme l’avait à l’époque signalé "La Libre". A son retour, les explications qu’il a fournies à Olivier Chastel, président du MR, avaient suffi pour que l’affaire soit classée sans suite mais celles qu’a avancées Pedro Agramunt ce lundi matin dès l’ouverture de la plénière de printemps ont été loin - très loin - de suffire à l’hémicycle.

C’est pourtant à un véritable mea culpa que s’est livré le président de l’APCE. "Cette visite, je l’ai effectuée en tant que sénateur espagnol et non au titre de notre assemblée", a-t-il précisé avant de "reconnaître" qu’elle était "une erreur" et qu’il avait "sous-estimé" les réactions qu’elle provoquerait.

Manipulations russes

"Fervent défenseur du dialogue, j’ai pensé que plus Assad entendrait parler de la démocratie, de l’Etat de droit et de la défense des droits de l’homme, mieux ce serait", a-t-il ajouté avec une certaine naïveté.

Pedro Agramunt n’a rien vu venir et surtout pas "la manipulation de cette visite par certains médias russes et certains parlementaires russes". Pas au courant du programme avant de partir, il s’est vu imposer la rencontre avec Assad, signale-t-il…

Du côté de l’hémicycle, c’est une véritable bronca qui s’est levée ensuite et les mots ont été durs pour dire combien il était "écœurant de voir le président de l’APCE en photo, à côté d’une personne qui a gazé sa propre population". "Vous jetez la honte sur le Conseil de l’Europe." "Votre situation n’est plus tenable", a-t-on aussi entendu…

L’Italien Michele Nicoletti, chef des Socialistes et Démocrates, a appelé Pedro Agramunt à la démission. L’Allemand Axel Fischer, président du Parti populaire européen, auquel appartient le président de l’APCE, a insisté pour sa part sur les "dommages portés au crédit du Conseil de l’Europe" par cette visite et réclamé une audition de l’intéressé par des représentants de chaque groupe politique afin "d’éclaircir les faits" et éventuellement d’aller plus loin.

Pedro Agramunt a tenté de se défendre en rappelant qu’il s’était expliqué le matin même devant le Bureau de l’APCE et qu’il avait demandé que ses propos soient rendus publics mais rien n’y a fait. Il a dû accepter clairement la demande d’Axel Fischer avant d’annoncer une suspension de séance après avoir vainement tenté de reprendre le cours de l’ordre du jour. Face aux parlementaires qui refusaient de le voir rester au perchoir et réclamaient pour les uns sa démission immédiate, pour d’autres le vote d’une motion de défiance, Pedro Agramunt a quitté les lieux et a été remplacé par Roger Gale, chef de la délégation britannique.

Audition ce mardi

C’est celui-ci qui annoncé dans l’après-midi que l’audition de Pedro Agramunt se tiendrait dès ce mardi 13 heures. Impossible à l’heure actuelle de savoir ce qui en découlera car le cas de figure est totalement inédit.

Jamais, dans les annales de l’APCE, on n’avait vu un président mis en cause de manière aussi radicale et rien dans les règlements n’est prévu pour que l’Assemblée puisse prononcer une motion de défiance à son encontre. Déjà fragilisé par des allégations de corruption également à l’ordre du jour de cette session, Pedro Agramunt apparaît désormais comme un homme seul et peu à même de représenter l’Assemblée parlementaire d’une institution créée en 1949 afin - faut-il le rappeler - de promouvoir la démocratie, l’Etat de droit et les droits de l’homme.

Il a sans doute chevillé au corps ce sens du dialogue qu’il a évoqué mais la fonction requiert aussi l’intelligence du politique. C’est ce que les membres l’Assemblée qu’il préside sont en train de lui rappeler sans le moindre ménagement.