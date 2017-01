Les deux finalistes de la primaire socialiste, Benoît Hamon et Manuel Valls, s'affronteront mercredi soir dans un débat télévisé sous tension, à trois mois de l'élection présidentielle. Selon les sondages, quel que soit le vainqueur dimanche à l'issue du second tour, il arriverait au premier tour de la présidentielle loin derrière Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Pour la primaire, l'ancien Premier ministre Manuel Valls part avec un net désavantage face à son ancien ministre de l'Education, qui avait quitté le gouvernement en 2014 sur fond de désaccord quant à la politique d'austérité. Issu de l'aile gauche du parti, Benoit Hamon l'a devancé de cinq points (36% contre 31% des voix) au premier tour. Son avance est confortée par de nombreux ralliements, dont ceux de Martine Aubry et du troisième homme Arnaud Montebourg, qui avait quitté l'exécutif en même temps que lui et a obtenu 18% au premier tour.

Depuis, le ton ne cesse de monter entre les deux prétendants, aggravant la fracture au sein d'un parti qui sort affaibli du mandat de François Hollande.

"Il faut en finir avec les vieilles recettes et les vieilles politiques", plaide Benoît Hamon, 49 ans, tandis que Manuel Valls, 54 ans, appelle les électeurs à choisir entre "la défaite assurée" s'ils désignent son concurrent et "la victoire possible" avec lui.

L'ex-Premier ministre, qui met en avant son expérience du pouvoir, critique en particulier la proposition novatrice de son adversaire d'instaurer à terme un revenu universel de 750 euros, qui signerait selon lui "la ruine de notre budget".

"Quand on propose (de dépenser) 350 milliards d'euros, même à l'horizon d'un quinquennat, c'est irréaliste", a-t-il insisté mardi, en qualifiant son rival de "marchand d'illusion".

Une dizaine d'économistes français, dont Thomas Piketty, ont riposté mercredi dans Le Monde en défendant l'idée de revenu universel de Benoît Hamon, jugeant qu'il "peut être économiquement crédible et socialement audacieux".

Mercredi, Manuel Valls a attaqué son rival sur la question de la laïcité, en lui reprochant son "ambiguïté" vis-à-vis d'un communautarisme qu'il se targue de fermement combattre.

"On distille un poison" qui n'est "fondé sur rien", a rétorqué Benoît Hamon. "Il faut bien sûr lutter contre l'islam radical, mais arrêtons de faire de l'islam un problème de la République", avait-il insisté mardi.

Si les deux candidats s'étaient engagés à soutenir le vainqueur, Manuel Valls a quelque peu remis cette promesse en doute, mardi sur France Info, où il s'est cantonné à dire qu'il "(attendait) dimanche", refusant de répondre "aux questions avant qu'elles ne se posent".