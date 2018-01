"Jake Tapper de Fake News CNN vient d'être détruit dans son interview avec Stephen Miller de l'administration Trump. Regardez la haine et l'injustice de ce larbin de CNN!", a écrit le 45e président des Etats-Unis.

En cause, l'interview d'un proche de Donald Trump, Stephen Miller, réalisée par Jake Trapper. Au centre du débat animé entre les deux hommes, le livre polémique "Fire and Fury" sorti récemment et écrit par Michael Wolff. Parmi les bombes lâchées par l'auteur, celle relative à une rencontre secrète entre Donald Trump Jr., Jared Kushner (le beau-fils du président) et un avocat russe afin de trouver des informations compromettantes au sujet d'Hillary Clinton et de les transmettre au candidat républicain.

Des informations confirmées par les déclarations de Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump qui a été évincé de la Maison Blanche en août dernier. "Il est dramatique de constater que Steve ait fait ces déclarations ridicules. La vérité ne l'intéresse plus, il ne fait que se venger. Il a déçu tout le personnel de la Maison Blanche. Lui-même n'était même pas présent lors de cette réunion à la Trump Tower. Il est tout sauf une source crédible. La façon dont le président est présenté dans ce livre est en contradiction avec la réalité. Ses employés n'ont pas du tout le même avis. C'est mon cas également. Durant la campagne, j'ai voyagé aux côtés du président pendant deux ans. Et j'ai vu un homme qui est un génie politique", a déclaré Stephen Miller en direct.

Alors que le ton du débat s'envenimait question après question, le proche de Donald Trump a fini par attaquer directement CNN. "Vous avez créé un environnement toxique ici à CNN, ce qui est un désastre pour votre crédibilité. Le point culminant, c'est l'histoire entre Donald Trump Junior et Wikileaks. Une honte." Des accusations qui ont fait office de la goutte d'eau de trop pour le présentateur Jake Trapper, qui a finalement rétorqué de manière véhémente. "Vous ne répondez pas aux questions. Il y a un spectateur qui doit être content (Donald Trump, ndlr). Vous avez déjà fait perdre assez de temps à mes téléspectateurs."

Bannon rétropédale

Banni par Donald Trump, Steve Bannon a tenté de revenir sur ses propos qui ont été publiés dans le livre sorti vendredi dernier. Dans un communiqué, l'ex-conseiller a tenté de calmer le jeu. "Il était le seul candidat qui pouvait affronter et battre le dispositif Clinton. Je suis la seule personne à ce jour à diffuser le message de Trump et du trumpisme, et je soutiens toujours le travail du président pour rendre sa grandeur à l’Amérique."

D'après Axios, le président aurait demandé à ses fidèles lieutenants, dont fait partie Stephen Miller, de descendre Steve Bannon en flèche dans les médias.