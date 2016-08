Syrie: combats entre chars turcs et forces soutenues par les Kurdes

Les Allemands priés de constituer des réserves de nourriture et d'eau

Le gouvernement allemand a adopté un projet de défense civile. Les citoyens doivent notamment pouvoir rester autonomes au moins 14 jours grâce à 5 kilos de pains, de pâtes, de patates et de conserves, 28 litres d’eau et 2 kilos de poissons et viandes en conserves. De quoi alimenter les peurs?