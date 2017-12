Un centre de réinsertion tente de "désamorcer" les adolescents soldats manipulés par l’Etat islamique. Des jeunes qui ont perdu tout repère. Mohammed, 15 ans, raconte ses vingt mois passés au cœur de l’EI. Reportage de notre envoyé spécial en Syrie.





Situé dans une bourgade ravagée par la guerre, le centre de réinsertion, qui ressemblerait à une abbaye si ce n’est pour les gardes armés postés sur le toit, accueille une cinquantaine d’enfants âgés entre 12 et 17 ans. Pour ces rescapés, les premiers pas en dehors du "Califat" sont symboliques : serrer la main d’une femme, écouter de la musique ou fumer une cigarette… Leurs professeurs les encouragent à transgresser les règles qui leur ont été imposées par les djihadistes de l’EI.

"Quand ils arrivent ici, ils considèrent la musique comme Haram (interdit), mais après un certain temps ils commencent à nous demander si l’on peut allumer la radio. On leur a offert des lecteurs MP3 et ils écoutent des artistes locaux ou de la techno et du disco. Nous voyons qu’ils sont heureux les uns avec les autres, parfois ils dansent ensemble. Et ils oublient leurs difficultés", veut croire Abir Khaled, la directrice du centre, qui se félicite que la plupart de ses pensionnaires la regardent dans les yeux. Après les cours, qui se terminent vers 13 h, les enfants s’occupent, par groupes, des tâches ménagères comme la lessive, la cuisine et le jardinage. Pendant leur temps libre, ils ont la possibilité de jouer au football et aux échecs, ou de regarder la télévision, à l’exception des "chaînes salafistes ou liées aux Frères musulmans". Interdit, également, de prier en groupe et plus de cinq fois par jour.