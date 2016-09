Kris Peeters: "La Wallonie doit pouvoir récupérer le terrain de Caterpillar"

Le ministre fédéral de l’Economie, Kris Peeters, avait obtenu la cession du site de Ford à Genk. "On doit avoir une discussion très dure et directe avec la direction de Caterpillar", explique-t-il. Selon lui, la politique budgétaire doit être plus souple pour aider les travailleurs licenciés. Entretien.