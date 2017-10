Raqqa, ex-capitale de l’Etat islamique en Syrie et ville où furent décidés les attentats de Paris et de Bruxelles, est sur le point de tomber.

Près de 3 000 civils ont été évacués samedi soir en vertu d’un accord conclu entre les Forces démocratiques syriennes (SDF) soutenues par les Etats-Unis et les djihadistes syriens, dont 275 se sont rendus, selon un porte-parole des SDF. Il ne restait plus dans le centre de Raqqa que 250 à 300 djihadistes étrangers, ainsi qu’une partie de leurs familles. Ceux-là étaient déterminés à se battre jusqu’au bout.

"Si des dijhadists périssent, tant mieux"

Le sort de ces civils, otages des djihadistes, était la dernière difficulté des troupes des SDF et des pilotes de la coalition internationale car les djihadistes se sont barricadés dans une zone étroite comprenant le stade, l’hôpital national et quelques immeubles. Selon les SDF, ils utilisaient les civils comme boucliers humains. Comme à Mossoul, la reconquête de Raqqa a été faite au prix de la mort de civils et d’importantes destructions. Mais c’est le Conseil civil de Raqqa, mis en place par la force arabo-kurde, qui a obtenu le départ des derniers civils contre un sauf-conduit pour les djihadistes de nationalité syrienne. "Les étrangers de Daech ne peuvent pas être pardonnés", a souligné ce Conseil civil qui comporte des chefs de différentes tribus, notamment sunnites.

La ministre française des Armées, Florence Parly, a été étonnamment directe dimanche en déclarant que "si des djihadistes périssent dans ces combats, je dirais que c’est tant mieux". Elle a dit tout haut ce que pensent de nombreux responsables des pays d’où sont originaires ces djihadistes.

Alors que l’attention est tournée vers Raqqa, une autre opération se profile. Damas a exigé samedi le "retrait immédiat" de l’armée turque du nord-ouest de la Syrie. L’armée turque a en effet pris position à l’ouest de la province d’Alep, au prétexte d’un accord de désescalade dans la province d’Idleb. De cette façon, l’armée turque bloque l’avancée des Unités de protection du peuple kurde (YPG).