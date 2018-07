Les 12 enfants et leur entraîneur de foot pris au piège depuis neuf jours dans une grotte inondée en Thaïlande ont été retrouvés "sains et saufs", a annoncé lundi soir le gouverneur de la province.

"Nous les avons retrouvés tous les 13 sains et saufs", a annoncé le gouverneur de la province de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, au milieu des cris d'enthousiasme des secouristes et des journalistes.

Mais l'évacuation ne sera pas immédiate, a précisé le gouverneur, qui dirige aussi la cellule de secours.

Des secouristes resteront dans l'intervalle dans la grotte avec eux, le temps qu'ils soient assez en forme pour parcourir les plus de trois kilomètres les séparant de la sortie, en partie inondés.

"Nous allons leur apporter de la nourriture, mais nous ne sommes pas sûr qu'ils puissent se nourrir vu qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Nous allons aussi acheminer un médecin sachant faire de la plongée", a-t-il ajouté.

© AFP

Des manifestations s'organisaient dans tout le pays pour soutenir ces douze jeunes footballeurs et leur coach. Les opérations de secours étaient, ainsi, retransmises en direct à la télévision nationale.

L'école de Mae Sai Prasitsart, dans la province de Chang Rai, au nord du pays, où sont scolarisés six des douze enfants disparus, a organisé une cérémonie et des prières pour ses élèves. "Nous chantons, prions et leur envoyons notre soutien pour leur donner la force d'attendre que l'aide arrive ", déclare à l'AFP Kanet Pongsuwan, le directeur de l'école.

Un célèbre chanteur thaïlandais, Kong Huayrai a même écrit une chanson en hommage aux enfants.