International Depuis dix jours, douze enfants et leur coach de football sont coincés dans une grotte inondée en Thailande.

“Ils ont reçu mardi leurs premiers aliments et traitements médicaux depuis dix jours”, rapporte la BBC sur son site Internet.

Sept plongeurs, dont deux membres du corps médical, les ont rejoints, tandis qu’une ligne téléphonique est en cours d’installation pour qu’ils puissent communiquer avec leur famille. Cependant, les enfants sont loin d'être sortis d'affaire, le sauvetage s'annonce "extrêmement difficile".

Les plongeurs expérimentés ont déjà mis six heures pour relier l’entrée de la grotte au refuge des enfants. Même si les enfants seraient escortés par deux plongeurs sur une majorité du trajet ’ils devraient aussi emprunter des passages “très étroits où ils ne pourraient être accompagnés et où ils devraient utiliser seuls leur équipement de plongée, et passer les uns après les autres" selon le Bangkok Post.

De fortes pluies sont annoncées pour les prochains jours, ce qui pourraient faire monter le niveau des eaux et compliquer encore la situtation. C'est pourquoi les enfants pourraient rester quatre mois supplémentaire dans la grotte. Les experts en sauvetage préconise cette option qui consisterait à “fournir suffisamment de nourriture et de médicaments aux enfants et à leur entraîneur, et attendre que le niveau des eaux baisse”, pour pouvoir sortir de la grotte à pied. Il faudrait pour cela patienter jusqu’à la fin de la saison des pluies… d’ici à quatre mois donc.