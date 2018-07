L’histoire des 12 jeunes footballeurs et de leur entraîneur coincés dans une grotte thaïlandaise à cause de la mousson aurait pu être tragique. Le groupe, porté disparu, a depuis été retrouvé et son évacuation devrait bientôt être effectuée. Ce scénario positif a été possible grâce aux sauveteurs mobilisés sur place, dont un Belge fait partie.(...)