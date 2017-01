Négoces commerciales

International Une conférence de presse organisée par Donald Trump à l'occasion de la venue de la Première ministre britannique Theresa May a débuté aux alentours de 19h, ce vendredi. Plusieurs sujets sont évoqués face à un parterre de journalistes de l'international.

May a déclaré avoir discuté avec Donald Trump de la meilleure façon d'établir un accord de négociations commerciales avec les USA. Elle ajoute que Trump a

annoncé qu'il se rendrait à Londres avant la fin de l'année.

Une "relation spéciale"

Trump n'a pas manqué de rappeler que les Etats-Unis et le Royaume-Uni entretiennent une relation particulière, même la "plus spéciale".

Derrière l'Otan

Les positions de Donald Trump envers l'Otan, dont les Etats-Unis sont de loin le premier contributeur, faisaient peur car il juge l'organisation "obsolète", mais le président américain se veut rassurant: il a promis de soutenir l'Otan "à 100 %", rapporté par Theresa May.

Sanctions russes maintenues

C'est un cadeau à Theresa May qui se veut intransigeante face à la Russie et estime que les sanctions doivent être maintenues. Trump a expliqué qu'il était "très tôt" pour parler d'une éventuelle levée. Il a cependant rappelé entretenir de "bonnes relations" avec Moscou "et beaucoup d'autres pays". "On verra bien ce qui se passera", a-t-il conclu.

Mur à la frontière mexicaine: plus d'opacité

Donald Trump et Enrique Nieto, le président mexicain, se sont appelés aujourd'hui. Le Mexique a annoncé que ni l'un, ni l'autre ne parleront du "mur" en public.

Retour des techniques de torture

Sur ce sujet particulièrement commenté ces derniers jours, Trump a préféré éluder les explications, alléguant qu'il laisserait son ministre de la Défense, James Mattis, décider. En conférence, Trump a déclaré être impatient de négocier avec le Mexique dans les mois à venir.