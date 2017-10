Theresa May va se maintenir à son poste de Première ministre britannique, a assuré son secrétaire d'État, Damian Speech, à la BBC, jeudi soir. L'ancien président du Tory, Grant Shapps, avait précédemment sous-entendu que des députés conservateurs étaient en droit d'attendre la démission de M. May, après un discours qui l'a desservie, entrecoupé par l'intervention d'un comédien et des quintes de toux.

Damian Green a affirmé qu'il était absurde de suggérer la démission de la Première ministre en raison de son discours malheureux lors du congrès du parti conservateur ce week-end à Manchester. Il a estimé qu'il était du devoir de Mme May de rester au 10 Downing Street et l'a décrite comme "plus déterminée que jamais à faire le travail". "Elle va continuer et va faire de ce gouvernement un succès", a-t-il poursuivi. Par ailleurs, la ministre de l'Intérieur Amber Rudd assuré aussi au Telegraph que Mme May "devrait rester".

"Le gouvernement de Mme May veut établir un meilleur parcours, qui mène à un pays prospère, sûr et uni. Nous pouvons le faire et nous allons le faire sous sa direction", a-t-elle assuré. L'ancien co-président du parti, de 2012 à 2015, a déclaré à la BBC qu'il s'appliquait à organiser un rassemblement de collègues qui souhaitent la démission de Mme May. Il a aussi informé le cabinet de la Première ministre qu'un nombre croissant de députés Tory étaient aussi en faveur d'une élection sur le leadership.