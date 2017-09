La commission pontificale spéciale pour la protection des mineurs est sur les rails depuis trois ans à l’ombre de la basilique Saint-Pierre mais elle n’avait pas encore été accueillie par le Pape. On sait qu’à l’instar de ses prédécesseurs, François s’était vu régulièrement accusé de ne pas vouloir aller jusqu’au bout. Autre critique : il aurait pu frapper aussi sur la table lorsque la Congrégation pour la doctrine de la foi donna l’impression de freiner les dossiers, précipitant le départ de membres laïcs favorables à un parler vrai qui les traitaient en pleine connaissance de cause. Tout récemment, constatant certains dysfonctionnements, le Pape a reçu les membres de la commission et le moins qu’on puisse écrire est qu’il n’a pas tourné autour du calice…