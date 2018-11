Une société détenue par la famille royale saoudienne, sommée par un prestataire de payer la somme de 90.000 euros pour le tournage d'un film pornographique destiné à un ancien haut dignitaire du régime, a plaidé l'escroquerie et le mensonge jeudi devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La SCI 25 avenue Bugeaud, un hôtel particulier situé dans le très chic XVIe arrondissement de Paris, est accusée par la société Atyla de ne pas avoir réglé des frais avancés par cette dernière pour le tournage d'un film à caractère pornographique réalisé avec la maîtresse présumée de Saoud Al Fayçal, ancien ministre des Affaires étrangères saoudien décédé en juillet 2015.

Cette SCI est détenue par plusieurs membres de la famille royale saoudienne, dont la princesse Lana Al Saoud, fille de l'ancien haut dignitaire mis en cause.

"C'est une tentative d'escroquerie au jugement et je pèse mes mots", a défendu l'avocat de la SCI, Me Philippe Bouchez El Ghozi.

Tout d'abord, "la facture avancée par le demandeur est un faux", a-t-il plaidé. "Elle a prétendument été émise le 8 décembre 2015 mais elle comporte un numéro de facturation datant de 2016", a ajouté le conseil.

Me Bouchez El Ghozi a souligné "l'extraordinaire mauvaise foi de cette action". "Quand on est entre non commerçants, la preuve doit être une preuve écrite. Ici, la seule chose que vous avez c'est cette facture soi-disant de 2015", a-t-il insisté.

Du côté du demandeur, absent lors de l'audience, on a également présenté des échanges de mails entre un homme, présenté comme l'assistant personnel du prince Al Fayçal, et la société Atyla discutant des scénarios possibles pour le film pornographique.

Une preuve contestée par la défense qui assure que cet homme est inconnu de la famille royale. "Les associés de la SCI sont toutes des princesses et aucune n'a commandé la moindre prestation", à la société Atyla, a martelé Me Bouchez El Ghozi.

"On instrumentalise votre tribunal: j'assigne, je communique à la presse pour mettre une grosse pression et faire peur aux Saoudiens" et les contraindre de régler la note pour éviter toute mauvaise publicité, a-t-il détaillé.

L'avocat a réclamé une condamnation de la société Atyla à une amende de 100.000 euros pour "tentative d'escroquerie au jugement" et un "considérable préjudice d'image" pour la famille royale saoudienne.

Dans un communiqué, l'avocat de la partie adverse Me Ivan Itzkovitch s'est étonné que soit invoqué "une infraction pénale (+escroquerie au jugement+) devant une juridiction civile", s'en remettant à la juridiction pour se prononcer sur le fond.

Il a également voulu rappeler qu'il était bien présent à l'audience "mais que le confrère adverse ne m'a pas attendu pour plaider, ce qui est contraire aux usages de notre profession".

La décision a été mise en délibéré au 17 janvier.